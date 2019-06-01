Şükran Ovalı eridi!

Önceki gün futbolcu eşi Caner Erkin ile birlikte Nişantaşı City’s AVM çıkışı Snob Magazin objektiflerine takılan Ovalı’nın fazla kilolarından kurtulup eski formuna kavuşması gözlerden kaçmadı.

Bayram tatili için alışverişe çıktıklarını söyleyen çift, daha sonra Nişantaşı’ndaki lüks mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yaptılar.Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın elini bir an olsun bile bırakmadı.Şükran Ovalı 9 ayda yaklaşık 35 kilo verdi.



