Sükan Kahraman hayatını kaybetti. Sükan Kahraman kimdir, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Tiyatronun yanı sıra film ve dizilerde de rol alan usta sanatçı Sükan Kahraman'ın vefat haberini, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Sükan Kahraman'ın cenazesi yarın, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Güngören Köyü'nde öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

SÜKAN KAHRAMAN HAYATINI KAYBETTİ!



Sükan Kahraman'ın cenazesi yarın, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Güngören Köyü'nde öğle namazı sonrası toprağa verilecek. Usta sanatçı, Türkan Şoray, Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Aliye Rona, Renan Fosforoğlu ve Muazzez Arçay gibi isimlerle Yeşilçam’da kamera karşısına geçmişti.

Sükan Kahraman, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü’nün unutulmaz dizisi ‘Kuruntu Ailesi’nde de rol almıştı.

SÜKAN KAHRAMAN KİMDİR?

Türkan Şoray, Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Aliye Rona, Renan Fosforoğlu ve Muazzez Arçay gibi isimlerle Yeşilçam’da kamera karşısına geçen Sükan Kahraman, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü’nün unutulmaz dizisi ‘Kuruntu Ailesi’nde de rol almıştı. Türkan Şoray’ın 1978 yapımı ‘On Kadın’ isimli filmi başta olmak üzere, bazı film ve dizilerde de seyirci ile buluşmuştu.

Kamuran Akkor ve Yıldırım Önal’ın 1974 yapımı ‘Düşmanlarım Çatlasın’ isimli filminde de rol alan Sükan Kahraman, TRT’nin birçok ‘Radyo Tiyatrosu’ yapımında da rol aldı. Damdaki Kemancı ve Keşanlı Ali Destanı başta olmak üzere, çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Kahraman, ayrıca ‘Kenter Tiyatrosu’ başta olmak üzere, çok sayıda özel tiyatroda ünlü oyuncularla aynı sahneyi paylaştı. Sükan Kahraman, 2001 yılında ise Fırat Tanış, İsmail İncekara ve Yurdaer Okur’la beraber, ‘Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ olarak aday gösterilmişti.