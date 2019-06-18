Söz dizisinin yıldıları Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'in askerlik fotoğrafları ortaya çıktı!

Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'in askerlik fotoğrafları hayranları tarafından bugün sosyal medyada paylaşıldı. Geçtiğimiz sezon final yapan ‘Söz’ dizisinin iki oyuncusu Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik, bedelli askerlikten yararlanarak askere gitti. İki ünlü oyuncu, Amasya’daki birliklerine teslim oldu.



