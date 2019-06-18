Söz dizisinin yıldıları Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'in askerlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Star TV'de izlenme rekorları kıran Söz dizisinin iki yıldız oyuncusu dizilerinin final yapmasının ardından bedelli askerlikten yararlanarak askere gittiler. Ünlü oyuncuların askeri kamuflajlı fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.
Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'in askerlik fotoğrafları hayranları tarafından bugün sosyal medyada paylaşıldı. Geçtiğimiz sezon final yapan ‘Söz’ dizisinin iki oyuncusu Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik, bedelli askerlikten yararlanarak askere gitti. İki ünlü oyuncu, Amasya’daki birliklerine teslim oldu.