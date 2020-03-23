Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil isyan etti: Canlı yayında sözlü saldırıya uğradık!

Serengil, telefonla bağlanarak kendisi ve diğer sunucu arkadaşları Bircan Bali ve Seda Akgül'e hakaret eden kişiyi savcılığa şikayet edeceklerini belirterek şunları dile getirdi:

'EN AĞIR HAKARETLERİ İŞİTTİK'

"Bugün yayında görevimizin başındayken, sözlü saldırıya uğradık kadına söylenebilecek en ağır hakaretleri işittik. Şiddet kapsamındaki yasanın derhal uygulanmasını, kadınlara yönelik bu saldırıların hafife alınmayacağını umuyoruz. Bu kişiye olan tüm haklarımızı saklı tutarak savcılık şikayetlerimizi avukatlarımız kanalıyla yapacağımızı bildiririz. Kadına şiddet sadece kadına el kaldırmak değildir küfür etmek hakaret etmek de bu suç kapsamında ve aynı değerdedir."