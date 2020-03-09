Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali, bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı avukat Ömer Gezen ile eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde de çiftten müjdeli haber gelmiş; Bali, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

KIZLARI OLACAK

Son olarak Bali, bebeğinin cinsiyetini Instagram hesabından, "Açıklıyorum. Test sonucumuz bugün geldi.. Cinsiyetimiz kesinleşti.. Yerimizde duramıyoruz.." sözleriyle duyurdu. Ünlü sunucu bir kızı olacağını açıkladı.

Bircan Bali, hamilelik müjdesini şu sözlerle duyurmuştu: "Hamileyim, evet. Uzun süredir herkesin sorduğu, yüzümden, gözümden, elimi, ayağımı nereye koyacağımı bilemediğimden de anladığınız gibi.... Daha çok küçük olan bir mucizeyle beraberim artık... Mesafe uzun, zaman çok... Daha çok yeni ama sizin dualarınıza olan inancımdan paylaşıyorum. Allah'ın izniyle bir bebeğimiz olacak. Hissi bile içime düştüğü andan itibaren bana bambaşka bir duygu yaratan en önemli şeyim... Bizi seçtiğin için sana şimdiden minnettarım..."