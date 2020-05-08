Söylemezsem Olmaz'ın sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programı hafta içi her gün canlı yayınla ekranlara geliyor. İkili açıklamalarıyla zaman zaman gündem olurken, bugün Anneler Günü'ne özel bir video yayınlandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ekranlara bir süre önce veda eden Söz dizisinin Anneler Günü'yle ilgili bir sahnesi ekrana gelince Seren Serengil ve Bircan Bali, gözyaşlarına hakim olamadı. Hemen peçeye sarılan ikili, stüdyoda bir süre duygusal anlar yaşadı. O anlar kameralara böyle yansıdı...