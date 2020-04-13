Seda Akgül neden yok? Söylemezsem Olmaz Seda Akgül ayrıldı mı?

Söylemezsem Olmaz Seda Akgül ayrıldı mı? Seda Akgül neden yok? gibi soruların yanıtları tüm Söylemezsem Olmaz takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programın sunucularından Ece Erken'in ayrılmasının ardından yerine gelen Akgül konu ile ilgili açıklama yaptı ve programdan ayrıldığını duyurdu.



SÖYLEMEZSEM OLMAZ SEDA AKGÜL AYRILDI MI?



Seda Akgül sosyal medya hesabı içerisinden konu ile ilgili açıklama yaptı:

Akgül açıklamasında "Ben zor şartlar altında görev yapıyordum; Çeşme'ye yerleşmiştim. Anne ve babam yaşlı onlara bakmam gerekiyor ve tekrar işe dönüyordum. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağına takıldık. Şu anda bu işin ciddiyeti bu kadar önemliyken maalesef programımız kısacık bir ara vermezken ben öncelikle ailemin sağlığını riske atmak istemiyorum çünkü gidip geliyorum... İkincisi de gerçekten sevgi ve meslek arasında düşünürsek; mesleğimi de seviyorum ama 22 yıldır yalnız yaşıyorum. Ama bu günler sevginin, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 2 gün önce de ben serum almıştım çünkü apart otelde kalıyorum beslenmeme de dikkat edemiyorum.

Sizlerden özür diliyorum. Ben bir ay önce bu kadar ciddi düşünmemiştim. "

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül 17 Haziran 1971’de Ankara’da doğmuştur. Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8'de görev almıştır. Avrupa Birliği’ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi'nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir.

TV8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV’ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014’te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D’ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz’da boşandı. Halen KanalD ekranlarında Kısmetse Olur isimli reality show programını sunmaktadır. Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli iki adet çok satan kitabın yazarıdır.