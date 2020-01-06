Sosyal medyada linç edilen Şeyma Subaşı'na bir tepki de Tuba Ünsal'dan!

Yaptığı açıklamalarda magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak THY'ye seslenmiş ve "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" demişti.

TEPKİ YAĞDI

Yaptığı bu açıklamayla alay konusu olan ve sosyal medyada adeta linç edilen fenomen, şimdi de Tuba Ünsal’ın hışmına uğradı. Şeyma Subaşı'na sert bir çıkış yapan Ünsal, Subaşı'nın "Ben boşum bende ancak bu var... Bu kadarım... Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin" sözleri üzerine şu sert satırları kaleme aldı:

'SENİ YİNE ADAMLAR TAKİP ETSİN'

"Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar. Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar. Bırak seni yine adamlar takip etsin. Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar…"

Şeyma Subaşı’nın bu sözlere ne diyeceği merak konusu oldu.