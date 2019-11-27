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  3. Sosyal medya yine Şeyma Subaşı'yı konuşuyor! Takipçilerinin diline düştü

Sosyal medya yine Şeyma Subaşı'yı konuşuyor! Takipçilerinin diline düştü

Sosyal medya yine Şeyma Subaşı'yı konuşuyor! Takipçilerinin diline düştü

Acun Ilıcalı'dan Kasım 2018'de boşanan ve Guido Senia'yla aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Son olarak Şeyma Subaşı, paylaşımıyla yine takipçilerin diline düştü. Elinde kamera ile poz veren Subaşı'nın ayakları dikkat çekti. Ayak detayını fark eden bazı kullanıcılar, Subaşı'nın ayakkabı numarasını sordu. Bazı kullanıcılar ise "Bacak boyunu uzatırken, ayaklarını büyütmüşsün Şeyma" yorumlarında bulundu.

İşte Şeyma Subaşı'na gelen mesajlardan bazıları:

- Kafan vücuduna göre baya büyük kalmış ya.

- Ayakkabı numaran kaç?

- Bacak boyunu azaltırken ayaklar kocaman...

- Ayakkabıdan korktum birden evin, içine girecek sandım.

- O ayak kaç numara?

- Ayak numaran kaç Şeyma?

- Guzum benim o ayak nedir öyle yaaa, tövbe yarabbim.


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