Sonsuzluk Projesi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sonsuzluk Projesi filmi oyuncu kadrosu

Sonsuzluk Projesi ABD yapımı bir bilim kurgu ve drama filmidir. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan film bu akşam Star Tv'de seyirci karşısına gelecek. Senaryosnu Jason Harry Pagan ve Andrew Deutschman tarafından yazılan Sonsuzluk Projesi'nin yönetmen koltuğunda Dean Israelite yer alıyor. Sonsuzluk Projesi konusu nedir, oyuncuları kimler?

SONSUZLUK PROJESİ KONUSU NEDİR?

Sonsuzluk Projesi, genç adam doğum günü fotoğraflarına bakarken fotoğrafta olmaması gereken bir kişiyi görür. Fotoğrafı inceleyen genç adam fotoğrafta kendisinin büyümüş halini gördüğünde büyük şok yaşar. Bu işin arkasında ne olduğun öğrenmek isteyen genç adam babasının garaja koyduğu eski eşyalarını kurcalamaya başlar. Çok eski bir kutunun içinde proje adı altında bir dosya bulan genç adam bu dosyayı arkadaşları ile gerçekleştirmeye çalışır. Buldukları proje ise bir zaman makinesidir.

SONSUZLUK PROJESİ OYUNCULARI KİMLER?

Sonsuzluk Projesi oyuncuları arasında Jonny Weston, Virginia Gardner, Sam Lerner, Michelle DeFraites gibi isimler yer alıyor.