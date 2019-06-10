Songül Öden'in yeni aşkı ortaya çıktı!

Kerem Alışık’la yaşadığı 8 yıllık beraberliğini 2017’de evlilik planları yaparken noktalayan Songül Öden, geçen günlerde bir dergiye verdiği röportajda “Aşk nedir?” sorusuna “Valla bilmiyorum” yanıtını vermişti. Her ne kadar “aşk nedir bilmiyorum” dese de Songül Öden’in kalbinin 2 yıldır dolu olduğu ortaya çıktı.

Duymadık Demeyin programının özel haberine göre Songül Öden, dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın ikiz yeğenlerinden Arman Bıçakçı ile beraberlik yaşıyor. Arman Bıçakçı ile Songül Öden’in iki yıl önce bir tiyatro oyununda tanıştığı ifade edildi. Arman Bıçakçı, ikizi Herman ile Samatya’daki Sahakyan Okulu’nda Yetişenler Derneği’nin tiyatro ekibiyle “Kral Dairesi” oyununda rol almıştı. Arman Bıçakçı’nın iki yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Songül Öden’in lal hayat isimli oyununun galasına da katılıp sevgilisine destek verdiği belirtildi.



