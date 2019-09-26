Songül Karlı imaj değiştirip sordu... 'Sizce hangisi?'

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Songül Karlı sosyal medyada merak edilen isimler arasında...

Songül Karlı bir değişime daha gitti. Sarı saçlarından sıkıldı, koyu bir tona boyattı. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Karlı’nın imajı çok beğenildi.

'HANGİ SONGÜL?'

Sosyal medya hesabından yeni ve eski halini birlikte paylaşan Songül Karlı takipçilerine 'Sizce hangisi?' diye sordu.

YENİ HALİ İREM SAK'A BENZETİLDİ

Songül Karlı'nın "yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız önemli benim için ..." notuyla paylaştığı yeni hali oyuncu İrem Sak'a benzetildi.