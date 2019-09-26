Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6774
  • 6,2227
  • 279.264
  • 102618
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Songül Karlı imaj değiştirip sordu... 'Sizce hangisi?'

Songül Karlı imaj değiştirip sordu... 'Sizce hangisi?'

Songül Karlı imaj değiştirip sordu... 'Sizce hangisi"'

Songül Karlı imaj değişikliğine gitti. Sosyal medya hesabından yeni ve eski halini birlik tek paylaşan Songül Karlı takipçilerine 'Sizce hangisi?' diye sordu.

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Songül Karlı sosyal medyada merak edilen isimler arasında...  

Songül Karlı bir değişime daha gitti. Sarı saçlarından sıkıldı, koyu bir tona boyattı. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Karlı’nın imajı çok beğenildi.

'HANGİ SONGÜL?'

Sosyal medya hesabından yeni ve eski halini birlikte paylaşan Songül Karlı takipçilerine 'Sizce hangisi?' diye sordu. 

YENİ HALİ İREM SAK'A BENZETİLDİ

Songül Karlı'nın "yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız önemli benim için ..." notuyla paylaştığı yeni hali oyuncu İrem Sak'a benzetildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Sizce hangisi?'
Simge: Kalbimin sesini dinlemediğimde hep hata yaptım
'Biraz hareketli olsun kadınlar'
Taner Ölmez'den 'Doktor Ali Vefa' itirafı
O eleştirilere yanıt verdi
<p>Kanada’da iki boz ayının yol ortasındaki kavgası Cari McGillivray tarafından kayda alındı. Görünt

Ayıların Feci Kapışması Kamerada!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Dünyanın en büyüğü... Van Gölü'nde görüntülendi