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19 Eylül 2020 Cumartesi 10:14 | Son Güncelleme:

Soner Sarıkabadayı oğlu Hasan'ın ultrason fotoğrafını paylaştı

Soner Sarıkabadayı oğlu Hasan'ın ultrason fotoğrafını paylaştı

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisi Madelein Lopez ile 2 ay sonra doğacak bebeklerinin ultrason fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez'den bebeklerinin ilk fotoğrafı geldi. Çift, iki ay sonra doğacak oğulları Hasan’ın ultrason fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Soner Sarıkabadayı fotoğrafa "Sağlıkla, huzurla gel inşallah oğlum" notunu düştü.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını 'Hasan' koyacaklarını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" demişti.

<p>Tek taş pırlanta mı ayı dişi mi?</p><p>Yoksa “hiçbir şey kutusu” mu?</p><p>Can kurtar

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