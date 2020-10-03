Soner Sarıkabadayı müjdeledi: Nikahımız çok yakında!

Birkaç gün içinde doğacak çocuklarını kucaklarına alacak olan Soner Sarıkabadayı ve Camela Lopez, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Artık son günler bizde heyecanla bekliyoruz. Tam zamanını bilmiyoruz. Sağlıklı bir şekilde doğmasını temenni ediyoruz. Eksiklerimizi tamamlamak için alışveriş yapmaya geldik" dedi.

Yakın zamanda nikahının olacağını söyleyen Sarıkabadayı, "Tarih vermiyorum ama çok yakın zamanda nikahımız olacak. Pandemi sürecinde olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmasın diye, annem ve babam bile nikahta olmayacak" açıklamasını yaptı.

Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başladı. Baba olacağını nasıl öğrendiğini anlatan Sarıkabadayı, Lopez’in çok pozitif olduğunu söyledi ancak birkaç gün boyunca nişanlısının keyfinin yerinde olmadığını dile getirdi. Sevgilisinin durumdan şüphelendiğini söyleyen şarkıcı, “Beni banyoya çağırdı ve testi gösterdi. Böyle öğrendim” dedi.

Oğullarının bir Türk bir de yabancı adı olacağını söyleyen şarkıcı, bebeğine, babasının adı olan Hasan ismini vereceğini söyledi. Sarıkabadayı, diğer ismi de müstakbel eşi Lopez'in seçeceğini açıkladı.