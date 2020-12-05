Son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Öykü Çelik ilan-ı aşk etti

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken Öykü Çelik aşkını ilan etti. Cihan Şensözlü’nün YouTube kanalında yayınlanan 'Sanane Cihanna' programında “Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?” sözleri ile sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan Öykü Çelik, sözleriyle aslında kendini eleştirdiğini ve yanlış anlaşıldığını belirtmişti.



Adı İsmail Berhan'la anılan Öykü Çelik Instagram hesabından kırmızı gül fotoğrafı paylaşmış ve daha sonra silmişti. Arkadaşı Uğurcan Peker'in paylaştığı kareyi sayfasına taşıyan oyuncu, kalp emojisi de koydu. Aşkını ilan eden Çelik, üç gün önce gayrimenkul danışmanının aracıyla hastaneye giderken, objektiflere takılmıştı.