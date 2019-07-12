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  3. Yeşilçam'ın yıldızı çalışanıyla davalık oldu!

Yeşilçam'ın yıldızı çalışanıyla davalık oldu!

Yeşilçam'ın yıldızı çalışanıyla davalık oldu!

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen’e evinde yardımcı olarak çalışan Satı Can tarafından 10 bin 800 liralık dava açıldı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran ve Esen’e evinde ev temizliği, kedi-köpek bakımı gibi işlerde yardımcı olduğunu belirten Can, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ve tazminatını da alamadığını öne sürdü. Davanın reddini isteyen Itır Esen ise “Düzenli bir çalışma saati olmayan davacı, işi sürekli savsaklamıştır. Birçok eşyamı kırarak büyük zarar görmeme neden olmuştur” dedi. Mahkeme, davanın iş mahkemesinde açılması gerektiğini belirterek davanın reddine karar verdi. 

HÜRRİYET

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