Seray Sever'in sorusu Survivor Şampiyonu Yusuf'u kızdırdı

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan şampiyonu Yusuf Karakaya, katıldığı canlı yayında samimi açıklamalarda bulundu. Programın sunucularından olan Seray Sever, final gecesinde annesinin rahatsızlığı nedeniyle ilgili gelen bir soruyu iletince, Yusuf Karakaya o anları anlattı.

Survivor'ın Bodrum'da düzenlenen final gecesinde Yusuf Karakaya'nın annesi, rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ancak bu olay, sosyal medyada oy toplama adına yapılan bir hamle olarak görülmüştü. Yusuf Karakaya, bu şekilde düşünenler hakkında canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

Bunları düşünen varsa bu çok çirkin bir düşünce, ben ailemle her zaman gurur duydum. Benim annem babam okuma yazma bilmeyen insanlar. Bırakın rol yapmayı, iki kelimeyi bir araya getirirken zorlanıyorlar. Kadın Elazığ’dan dışarı çıkmamış hayatında, kalktı benim için Dominik’e geldi. Bodrum’a geldi annem babam. Babam bir gün önce rahatsızlanmış, ertesi gün annem aynı şeyi yaşadı. Bunu şey olarak gören insanlar varsa gerçekten ben çok zavallı bir düşünce diye görüyorum. İnanmayanlar için hastane raporunu yayınlamak istedim. Yayınlama dedi arkadaşlarım. Kan değerlerinde ciddi düşüklük var. Hem stres olmuş hem benim Survivor’daki durumumdan etkilenmiş. Elazığ’da kadına yarım ünite kan takviyesi yapıldı. Önümüzdeki hafta da kontrolü var