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  3. Sıla'nın villasında neler oldu? Gece yarısı jandarma geldi

Sıla'nın villasında neler oldu? Gece yarısı jandarma geldi

Sıla'nın villasında neler oldu" Gece yarısı jandarma geldi

Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile Bodrum’da kiraladığı villada arkadaşlarına parti verdi. Ancak gürültü ve yüksek sesli müzik komşuları çileden çıkardı. Şikayet üzerine villaya gece yarısı jandarma geldi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile geçtiğimiz aylarda arabanın içinde birlikte uyurken görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani, Bodrum'da tatil yapıyor. Sıla Gençoğlu, Bodrum Bitez'de orman içinde gözlerden uzak bir ev kiraladı. Gençoğlu'nun evine, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Amani geldi. Aylar önce Sıla'yla aynı arabada görüntülendikten sonra eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşanan Amani, Bodrum'da gazetecilerin takibinde olduğunu anlayınca panik yaşadı.

6 ARKADAŞLA ÇILGIN GECE!

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Gençoğlu ve ünlü şef, görüntülenmemek için tüm gün evden dışarı adım bile atmadı. İkili, gece ise arkadaşlarıyla parti verdi. Ancak bu parti, komşuları rahatsız etti.

JANDARMA İFADELERİNİ ALDI

Altı arkadaşıyla beraber havuz başında eğlenen ve müziğin sesini sonuna kadar açan Sıla Gençoğlu, komşuların uyarısına aldırmadan partiye devam etti. Jandarmaya şikayet edilen ünlü popçu ve arkadaşlarının ifadeleri alındı. Şehirden uzakta kafa dinlemek isteyen komşuların, Sıla Gençoğlu taşındıktan sonra keyiflerinin kaçtığı öğrenildi.

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