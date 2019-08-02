Seren Serengil anne olmak için yürüyemeyecek!

Çocuk sahibi olmak için uzun süre tüp bebek tedavisi gören ve üç kez düşük yapan 48 yaşındaki sunucu Seren Serengil, dördüncü kez hamile. Geçtiğimiz yıl şarkıcı Yaşar İpek'le evlenen, anne olmayı çok isteyen ve bu konuda fedakarlık yapmaktan kaçınmayan Serengil, doktorunun tavsiyesi üzerine bir buçuk ay tekerlekli sandalyeyle yaşayacak.

STRES YASAK

Çok zorlu bir dönemden geçen sunucuya yüksek sesli konuşmak dahil her türlü stres yaratacak şeyler yasaklandı. Sosyal medyayı bile kullanmaması gereken Seren Serengil'in Ağustos ayında başlayacağı televizyon programı da Eylül sonuna ertelendi.

YENİ ASIR