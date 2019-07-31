Metin Hara'ya çok zor Adriana Lima sorusu

Birlikte oldukları dönemde Adriana Lima ile Bodrum'da tatil yaparken Metin Hara'nın sol kolunun üst tarafında bir kadın dövmesi objektiflere yansımıştı. Hara'nın dövmesinin Lima'ya çok benzemesi dikkat çekmişti. Ayrılık sonrası Adriana Lima Emir Uysal ile yeni bir aşka yelken açarken sosyal medya kullanıcıları Metin Hara'ya "Adriana Metin'i sildi acaba Metin Hara Adriana'yı vücudundan sildi mi?" sorularına neden oldu.