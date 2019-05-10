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  3. Hadise'nin istediği rakam firmayı şok etti! Magazin Turu

Hadise'nin istediği rakam firmayı şok etti! Magazin Turu

Hadise'nin istediği rakam firmayı şok etti! Magazin Turu

Ünlü şarkıcı Hadise Bir dondurma firmasından 2 milyon TL isteyince karşı taraf anlaşmaktan vazgeçti... Nil Karaibrahimgil’in kazandığı reklam ücreti dudak uçuklattı... 5 Mayıs’ta çocukları Efehan’ı kucaklarına alan oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi’den alkışlanacak hareket! İşte günün en çok konuşulan magazin haberleri...

Ünlü şarkıcı Hadise Bir dondurma firmasından  2 milyon TL isteyince karşı taraf anlaşmaktan vazgeçti. Firma bu ücretin fazla olduğunu savunarak popçuyla olan görüşmelerini bitirdi.


Bir dondurma firmasından reklam filmi teklifi alan Hadise, 2 milyon TL isteyince karşı taraf anlaşmaktan vazgeçti.
Kliplerinin yanı sıra en az rol aldığı reklam filmleriyle de ekranda boy gösteren Hadise’ye yaz sezonu için bir dondurma firmasından teklif geldi. Firmanın yeni yüzü olması istenen Hadise, karşı taraftan ücret olarak 2 milyon TL istedi. Ancak firma, bu ücretin fazla olduğunu savunarak popçuyla olan görüşmelerini bitirdi. Hadise, daha önce reklam yüzü olduğu içecek, mobilya ve giyim markalarından da 2 milyon TL’ye yakın para kazanmıştı.

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