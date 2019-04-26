Ünlü şarkıcı Hadise hastaneye kaldırıldı

Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası enfeksiyon kaptığı ve ateşinin yükselmesi nedeniyle güzel şarkıcıya ilaç olarak vitamin serumu verildi.

Hadise’nin menajeri Haluk Şentürk, sanatçısını bir an olsun yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 2 saat hastanede yatan Hadise, çıkışta basın mensuplarına görüntü vermemek için hastaneye yetkileriyle konuşarak mal kabul kapısından çıkarak evinin yolunu tuttu.







'Şampiyon' albümünden yayınladığı 4 video klip ile YouTube’da 300 milyondan fazla izlenme rakamına ulaşan Hadise, yine hayranlarının karşına cesur ve sıra dışı bir video kliple çıkmıştı.