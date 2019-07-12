Seda Sayan'dan flaş sözler: Şeyma Subaşı hapse girebilir!

Şeyma Subaşı’na ait kitabın “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında; hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunulmuştu. Seda Sayan bu tehlikeli yanlış bilgilendirme için Şeyma Subaşı'nın hapse girebileceğini söyledi.

Kitabın toplatılması gerektiğini anlatan Seda Sayan; “Hidrolik asitte emin misiniz, kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey buradan ceza alır. Her türlü ceza alır, sen şimdi ‘bunu kullanın’ diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş. Yılların televizyoncusu olarak söylüyorum bu kitapta hidrolik asiti yüzünüze sürün yazıyor ve yandı millet; sakın. Ona hyalüronik asit denir. Bu kitabın toplanması lazım. Bu kitabı alıp uygulamaya kalkan olursa yayın evinin de başı belaya girer. Bu kitap toplanmalı, bu iş yargıya gider, hapse bile girebilir. Biri yanar hapse atarlar. Çok tehlikeli bir durum bu o madde tuvalet temizleyicisi! Demek ki denenmiş diye küçük büyük okuyan herkes kullanmak isteyebilir. Sakın kullanmayın, uygulamayın çoluktan çocuktan uzak tutun. Elinizi bile sürmeyin” açıklamasında bulundu.