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  3. Hadise'nin sırrı ortaya çıktı! Her gün bu karışımı içiyor

Hadise'nin sırrı ortaya çıktı! Her gün bu karışımı içiyor

Hadise'nin sırrı ortaya çıktı! Her gün bu karışımı içiyor

Hadise'nin formda kalma sırrı ortaya çıktı. Hadise, her gün tükettiği kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımından oluşan ödem çayıyla form tutuyor

Hadise'nin form sırrı ortaya çıktı. Daha önce Şeyda Coşkun'la çalışan popçu, 13 bin liralık programda hızla kilo vermesinden dolayı vücudunda sarkmalar oluşunca soluğu mahkemede almıştı.

DOĞAL YOLLA ZAYIFLIYOR

34 yaşındaki şarkıcı, olay sonrası diyetisyenini değiştirdi. Seda Çayan ile çalışan Hadise; her gün tükettiği kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımından oluşan ödem çayıyla form tutuyor.


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