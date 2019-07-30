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  3. Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Barıştılar mı?

Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Barıştılar mı?

Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Barıştılar mı"

Geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde boşanan oyuncular Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım Instagram paylaştıkları fotoğraflarla herkesin kafasını karıştırdı.

Geçenay boşanan Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, dün akşam sosyal medya hesaplarından arka arkaya paylaştıkları fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Yıldırım ve Eyüpoğlu, aynı anda güneşin batışını sosyal medya hesaplarından paylaşması 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi. Bu gelişme sonrası iki oyuncunun hayranları oldukça heyecanlandı.

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