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  3. Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği Ponçik için VIP araç kiraladı

Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği Ponçik için VIP araç kiraladı

Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği Ponçik için VIP araç kiraladı

Bodrum’da olan Demet Akalın, kızı Hira İstanbul’daki köpeğini özleyince kolları sıvadı. Akalın, köpeği Bodrum’a getirtmek için VIP araç kiraladı. Kızının mutluluğu kadar köpeğinin rahatını da düşünen popçu, VIP transfere 2 bin 200 TL ödedi.

Popçu Demet Akalın, kızı Hira'nın bir dediğini iki etmiyor. Akalın, günlerdir Bodrum'daki lüks villasında eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile tatil yapıp stres atıyor. Sanatçı, kızının İstanbul'da kalan köpeği Ponçik'i özlemesiyle de kolları sıvadı. Popçu, Bodrum'dan 710 kilometre uzaklıktaki köpeğini getirtmek için geçtiğimiz gün VIP araç kiraladı.

2 BİN 200 TL'LİK KONFOR

Kızının mutluluğu için hiçbir masraftan kaçınmayan popçu, köpeğin konforlu şekilde Bodrum'a transferi için toplam 2 bin 200 lira ödedi. Asgari ücretli çalışanın bir aylık maaşını köpeğinin seyahati için harcayan Akalın'ın kızına jesti sosyal medyada olay oldu.

Akalın, minik köpeğinin fotoğrafını "Özel taksiyle geliyor beyefendi" notuyla paylaştı.


Pek çok sosyal medya kullanıcısı Ponçik için "Şanslı köpek" yorumu yaptı. Hira da köpeğinin Bodrum'a gelmesiyle sevinçten havalara uçtu.

TAKVİM

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