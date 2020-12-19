Sol Yanım'ın Asena'sı Defne Samyeli'ne soğuk duş! İşte şaşırtan Hande Ataizi gerçeğinin perde arkası

Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimlerin rol aldığı Star TV’de ekrana getirilen Sol Yanım dizisi dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Snobmagazin, Sol Yanım dizisiyle ilgili bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı.

HANDE ATAİZİ’DEN VAZGEÇİP DEFNE SAMYELİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Dizide Defne Samyeli'nin canlandırdığı Asena karakteri için ilk olarak oyuncu Hande Ataizi'nin kapısının çalındığı ortaya çıktı.

Sol Yanım yapım ekibi, yaz ayında Hande Ataizi'li bölümleri bile çekmiş. Ancak kısa süre sonra yapım ekibi, Hande Ataizi'ne herhangi bir açıklama yapılmadan çekilen bölümleri yayınlamama ve Ataizi ile çalışmama kararı almış. Hande Ataizi'den vazgeçen yapım ekibi, Defne Samyeli ile el sıkıştı.

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.