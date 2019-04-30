'Sizi İzmire bağlayan nedir?' sorusuna Tatlıses'ten net yanıt: Aşk

İzmir’e yerleşen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Alsancak’ta yeni bir iş yeri daha açtı.Hayranlarından yoğun ilgi gördü, açılış sırasında adeta izdiham yaşandı. Bir kadın ise Tatlıses’e nazar boncuğu taktı.

Ünlü sanatçı, eski eşi Derya Tuna, oğlu İdo ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikte daha sonra açılış kurdelesini kesti. İbrahim Tatlıses, daha sonrada Derya Tuna, oğlu ve kızıyla birlikte yapılan ciğer dürümden tattı.

Dilber Ay için başsağlığı mesajı

Keyfi oldukça yerinde olduğu gözlenen Tatlıses, ünlü sanatçı Dilber Ay’ın ölümüne üzüldüğünü belirterek, yakınlarına başsağlığı diledi. Tatlıses, “Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir dostumdu, arkadaşımdı. Çok da iyi bir sesti; mert yürekli. Herkes sırayla gidecek” dedi.

“Hep birlikte İzmirlileştik”

İzmir’e yerleştiğini, artık İzmirli olduğunu belirten sanatçı, basın mensuplarının “Sizi İzmir’e bağlayan nedir?” sorusuna “aşk” yanıtını verdi. Tatlıses, “Yerleşmekle kalmadım, herkesi buraya getirdim. İzmir’in aşkı, İzmir’e olan sevgim. 35 sene buranın ekmeğini yedim ben; gördüm ki ben 40 sene boşu boşuna yaşamışım. İzmir’i seviyorum, İzmir’de beni seviyor. Hep birlikte İzmirlileştik. Sevilmeyecek bir memleket değil” diye konuştu.

İHA