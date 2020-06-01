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  3. Sinemanın yeni kurt adamı Ryan Gosling
01 Haziran 2020 Pazartesi 02:17 | Son Güncelleme:

Sinemanın yeni kurt adamı Ryan Gosling

Sinemanın yeni kurt adamı Ryan Gosling

Universal Pictures, klasik canavar filmleri kataloğundaki son yeniden çevrime karar verdi ve Ryan Gosling'in oynayacağı “Wolfman”de karar kıldı.

Ryan Gosling’in, Henry Hull’un oynadığı ve daha sonra stüdyo tarafından “Kurt Adam” olarak yeniden canlandırılan 1935 yapımı “Kurt Adam Londra’da” filmine yeni bir bakış getirmesi bekleniyor.


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