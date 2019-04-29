Sinemanın en iyileri Ankara'da

Törende ‘En İyi Film’ ödülü, Osman Nail Doğan imzalı “Güvercin Hırsızları” filminin oldu. Yönetmen Osman Nail Doğan, ödülü 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı ve 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' filmiyle tanınan, ancak genç yaşta yitirdiğimiz yönetmen Ahmet Uluçay'a ithaf etti. Serhat Karaaslan’ın yönettiği 'Görülmüştür' ise toplam dört ödül kazanırken, prömiyerini geçen yıl Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştiren 'Kardeşler' ve 'Saf' ise ikişer ödüle layık görüldü.

Osman Nail Doğan ödülünü Tülin Özen'den aldı.

İŞTE ONUR LİSTESİ

En İyi Film: Güvercin Hırsızları

En İyi Yönetmen: Ali Vatansever (Saf)

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Serhat Karaaslan (Görülmüştür)

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Nebula (Tarık Aktaş)

En İyi Kadın Oyuncu: Saadet Işıl Aksoy (Saf)

En İyi Erkek Oyuncu: Berkay Ateş (Görülmüştür)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Füsun Demirel (Görülmüştür)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bülent Çolak (Suç Unsuru)

En İyi Görüntü Yönetmeni: A. Emre Tanyıldız (Kardeşler)

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe, Emre Yurtseven (Kardeşler)

En İyi Özgün Müzik: Mustafa Avcı (Yuva)

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu: Naim Kanat (Güvercin Hırsızları)

SİYAD En İyi Film: Görülmüştür (Serhat Karaaslan)