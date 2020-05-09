Sinem Kobal hamile yogasına başladı

Dört yıl önce Cunda’da görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal - ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, bebek heyecanı yaşıyor. Beş ay sonra baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu konuştu. “Evet kız babası oluyorum. Sinem de ben de çok mutlu ve heyecanlıyız” dedi.

HAMİLELİK YOGASINA BAŞLADI

4 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Sinem Kobal özel hoca eşliğinde online hamile yogasına başladı.