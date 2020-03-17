Sinan Tuzcu'dan kongre tepkisi: Akıl alır gibi değil!

Yüzlerce kişiyi maskesiz biçimde aynı salonda toplayan CHP için Tuzcu, “Aylarca emek verdiğimiz sahnelerden çekiliyoruz, ekmeğimizi riske atıp oyun iptal ediyoruz, halk sağlığı ön planda olmalı diye. Siz de kalkmış kongre mi düzenliyorsunuz. Akıl alır gibi değil!” yazdı.