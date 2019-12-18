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  3. Sinan Akçıl'la barışan Burcu Kıratlı'dan hamilelik açıklaması

Sinan Akçıl'la barışan Burcu Kıratlı'dan hamilelik açıklaması

Sinan Akçıl'la barışan Burcu Kıratlı'dan hamilelik açıklaması

Oyuncu Burcu Kıratlı, şarkıcı Sinan Akçıl ile geçen yıl aralık ayında Amsterdam'da dünyaevine girmiş; ancak çift 6 ay sonra ani bir kararla boşanmıştı.

Ayrılığa 10 gün dayanabilen çift, şimdilerde ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz hafta da gittikleri bir mekan çıkışı görüntülenen ikiliden Burcu Kıratlı'nın göbeğindeki şişlik 'hamile mi?' sorularını gündeme getirdi. 

Kıratlı, hakkında merak edilen tüm sorulara 2. Sayfa programında yanıt verdi.

"Hamile değilim. evlilik dışı bebeğe karşıyım. Yaşayana saygılıyım ancak benim aileme, örf ve adetlerime ters. Yani kısaca bebek yok."

"Evli olsam da bu dönemde bebek düşünmezdim. Çünkü bir projem var. Bir sağlam iş daha yaptıktan sonra düşünüyorum."

"Bir daha yurtdışında evlenmeyiz. Burada ailelerimizin, sevdiklerimizin yanımızda olduğu bir şey yaparız."

"Çok yemek yiyorum. Aklınızın alamayacağı kadar çok şey yiyorum. Gece yarısı kek yerim, eve pizza söylerim. Zayıflığım genetik herhalde."


Burcu Kıratlı'dan hamilelik açıklaması
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