06 Kasım 2020 Cuma 11:43 | Son Güncelleme:
Sinan Akçıl'ın anlamsız paniği
Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gece Etiler'de rutin trafik kontrolüne takıldı. Akçıl, görüntülendiğini fark edince kısa süreli panik yaşadı.
Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gece Etiler'de rutin trafik kontrolüne takıldı. Kameraları fark ettiği sırada kısa süreli panik yaşayan Akçıl, hemen maskesini taktı.
Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şarkıcı, arkadaşının alkol kontrolü bittikten sonra yoluna devam etti. Akçıl'ın anlamsız paniği dikkatlerden kaçmadı.