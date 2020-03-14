Sinan Akçıl'dan geri vites: Emrah bizim büyüğümüzdür!

Geçtiğimiz günlerde Emrah’la polemik yaşayan Sinan Akçıl, “Ben albümün mutluluğunu yaşarken enteresan bir atışma oldu aramızda. Artık gerçekten böyle şeyler bana çok komik geliyor. Bizim sektörde aslında bu çok oluyor. Bizim bu büyük kuşaklarımız bazen duruyor ve bize giydiriyorlar. Ama dediğim gibi adının başında her ne kadar küçük de olsa her zaman büyüğümüzdür” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Akçıl, bir dönem Burcu Kıratlı'yla aynı dizide rol alan Emrah'ın, sette bulunan herkesin kalbini kırdığını dile getirmiş ve duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi düşünmediğini belirtmişti. Sinan Akçıl'ın bu sözlerine Emrah, sosyal medya hesabından Akçıl'aşu sözlerle ateş püskürmüştü: “Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez.”

Bunun üzerine Sinan Akçıl'dan da yanıt gecikmemiş, şarkıcı Emrah'a şöyle sert çıkmıştı:

"Sevgili Emrahcığım... Daha doğrusu Emrah Abi. Beni besteci olarak görmemen benim albümlerimi alan, şarkılarımı dinleyen milyonlar adına bana sadece gurur verir, bu 1! Yıllar önce "Ben Böyle Şey Görmedim" adlı şarkım için benimle buluştun ama sonra ücret bile konuşmadan ayrıldık bu 2! ve hayatım boyunca Allah'a şükür kimseye 'şarkı satmaya' çalışmadım. Hele sana "hiç" ve son olarak para ve imanın kimde olduğu bilinmez, şükür bende ikisi de fazlasıyla mevcut... En azından gelecekteki ailemi "kızım" ve ya "oğlum" olursa onları da sahiplenip, geleceklerini garanti altına alacak kadar... Bundan sonra kafana göre yazı yazmaya kalkarsan da cevabım ancak hukuki olur zira büyüklerimle ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur sevgimle:)"