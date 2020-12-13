Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı itirafı

Sinan Akçıl, konuk olarak katıldığı, Cihan Ersözlü'nün YouTube programından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile biten ilişkisi ve kadınlar hakkında çok konuşulacak sözler söyledi. Akçıl'ın "Bir kadının kontrolümün altında olmasını severim" yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.

"BURCU İLE EVLİLİĞİMİZ PROJE DEĞİLDİ"



Akçıl, “Benim konumum aslında Jay Z. Bir tek onun gibi Beyonce’mi bulamadım. Aslında buldum da, olmadı. Burcu ile evliliğimiz proje değildi. Ne var ki sürdüremedik. Karakterler çarpışmaya başladı. Şu anda konuşuyoruz ama bir ilişki yaşamıyoruz” dedi.

'BİR KADININ KONTROLÜMÜN ALTINDA OLMASINI SEVERİM'



Ünlü şarkıcı, "Burcu’dan ayrıldıktan sonra fake hesap açtım. Onu daha rahat ‘stalk’lamak için. Benden ayrılsa bile bir kadının kontrolümün altında olmasını severim. Öyle demeyelim de başına bir şey gelmesin diye tabii. Burcu’yu kaybetmek istemiyorum, çok saygı duyuyorum. Hayatımda kimse yok. Uzun süre de girmeyecek. En büyük arzum; bir kızımın olması" ifadelerini kullandı.