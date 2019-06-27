Sinan Akçıl'dan bebek yanıtı: Arkadaşı 'kutladık' deyince...

Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün Yeniköy’deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

El ele merdivenleri inen çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Sinan Akçıl, muhabirlerin, “Burcu Hanım gelmeden neden çıkmadınız?” sorusuna, “Nezaketen çıkmadım” yanıtını verdi.Çift, “Bugün evliliğimizin 6. ayı ama ilişkimizin 8. ayı” ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl’ın arkadaşı, “Bu akşam Bebek’i kutladık” dedi. Muhabirlerin, “Arkadaşınız pot mu kırdı, bebek haberi mi var?” sorusuna Akçıl, “Hayır, olsa bilirsiniz. Bebek’te bir mekan açacağız, onu demeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.



