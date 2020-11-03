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  • Sinan Akçıl'dan 'Ayda bebek' açıklaması: Eğitim hayatında yanındayım
03 Kasım 2020 Salı 21:19 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl'dan 'Ayda bebek' açıklaması: Eğitim hayatında yanındayım

Sinan Akçıl'dan 'Ayda bebek' açıklaması: Eğitim hayatında yanındayım

Sinan Akçıl, İzmir depreminde 91. saatte enkazdan çıkarılan Ayda bebeğin eğitim masraflarını karşılamak istediğini açıkladı.

Popçu Sinan Akçıl, İzmir’deki depremde 91’inci saatte enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Ayda bebeğin eğitim masraflarını karşılamak istediğini söyledi. Akçıl, “Babasıyla görüşmek için haber bekliyorum. İşe yararsa tüm okul öncesi ve ilköğretim yaşamın boyunca yanında olmak istiyorum” dedi.

<p>Kurgu-Editör: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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