Sinan Akçıl'a bu kez icra şoku!

Beş ay önce nikah masasına oturduğu Burcu Kıratlı'yla sıkıntılı günler geçiren Sinan Akçıl'ın peşini aksilikler bırakmıyor.

Saran Holding CEO'su Alan Kenan Saran alacaklı sıfatıyla besteci Sinan Akçıl hakkında İstanbul İcra Müdürlüğü'nde 40 bin TL'lik icra takibi başlattı. İcra dosyasında borçlu gözüken Sinan Akçıl'ın ödeme yapması gereken 7 günlük süreyi kaçırdığı için haciz işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Ebru Şallı'yla aşk yaşadığı dönemde ünlü mankenden bir buçuk yıl içinde 800 bin lira alıp geri ödeme yapmadığı iddia edilen Akçıl, aynı dönemde şoförünün de '6 aydır maaş alamıyorum' şeklindeki ifadesiyle haber olmuştu. Bir dönem birlikte çalıştığı yapımcıya da 400 bin lira borçlanıp geri ödeme yapmayan ünlü müzisyenin yine borç batağında olması 'Böyle çok kazanan bir sanatçı nasıl olur da borçlanır' sorusunu akıllara getirdi. Ünlü müzisyenin sevenleri büyük şok yaşadı.

TOPARLANMA ÇABASI

Tanışır tanışmaz evlenme kararı alıp nikah masasına oturan Sinan Akçıl'la eşi Burcu Kıratlı'nın mutluluğu beşinci ayda sarsıldı. Ünlü çift, şimdilerde ilişkilerini toparlamak için mücadele ediyor. (Güneş)