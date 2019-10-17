Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8852
  • 6,5363
  • 281.77
  • 94311.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sinan Akçıl: 'Vatan aşkı ölünce biter'

Sinan Akçıl: 'Vatan aşkı ölünce biter'

Sinan Akçıl: 'Vatan aşkı ölünce biter'

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçen sene Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda çekilen klibinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

“Seni Böyle Sevmediler” adlı şarkısının klibinde bir yüzbaşıyı canlandıran Akçıl’a çok sayıda gerçek asker eşlik etmişti.

Ünlü popçu, İçişleri Bakanlığı'na teşekkür ederek şu notu paylaştı: “Bana bu klipte gerçek operasyon duygusunu yaşatan bu aslanlarımızın birçoğu şimdi “Barış Pınarı” harekatında çarpışıyor, hepsine selam olsun. “Bu sevda bir kez gelir ÖLÜNCE biter” vatan aşkını anlatabileceğim en güzel cümle olabilir.” 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yasak aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Aslı İşler, Kenan Doğulu konserinde
Cannes'da şaşırtan pişti
Kenan İmirzalıoğlu'dan çok sert sözler! 'Densizler...'
Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını şaşırtacak karar!
Alina Boz'dan evlilik açıklaması

Başkan Erdoğan´dan SKY News Muhabirine Tokat Gibi Yanıt

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde "Fırtına" gürlüyor

Barış Pınarı'nda operasyonlar sürüyor! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor