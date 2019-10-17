Sinan Akçıl: 'Vatan aşkı ölünce biter'
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçen sene Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda çekilen klibinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
“Seni Böyle Sevmediler” adlı şarkısının klibinde bir yüzbaşıyı canlandıran Akçıl’a çok sayıda gerçek asker eşlik etmişti.
Ünlü popçu, İçişleri Bakanlığı'na teşekkür ederek şu notu paylaştı: “Bana bu klipte gerçek operasyon duygusunu yaşatan bu aslanlarımızın birçoğu şimdi “Barış Pınarı” harekatında çarpışıyor, hepsine selam olsun. “Bu sevda bir kez gelir ÖLÜNCE biter” vatan aşkını anlatabileceğim en güzel cümle olabilir.”