Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ayrılık sebebi ihanet çıktı! Sinan Akçıl baba oluyor...

Eylül ayında verdiği bir röportajda baba olmak istediğini söyleyen ünlü müzisyen Sinan Akçıl’ın dileği gerçek oluyor! Ancak bebeğin annesi, birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı değil. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre bebeğin annesi, Sinan Akçıl’ın bir süredir birlikte olduğu Azeri psikolog sevgilisi çıktı.

Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan Sinan Bey, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş. 2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikâh masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve boşanmıştı. Ailelerinin araya girmesiyle barışan çift, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşıyor ve yeniden evlenme planları yapıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

"KISKANÇLIKLARDAN BUNALDIM"

Yakın çevresine “Burcu’nun kıskançlıklarından çok bunaldım” diye dert yanan ünlü müzisyen bu süreçte gönlünü Azeri güzele kaptırdı.