Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ile yaşadığı krizi anlattı: Evi terk ettim

2018 yılının son günlerinde Burcu Kıratlı ile dünya evine giren ve bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen Sinan Akçıl, 2. Sayfa programına konuk oldu.

Boşanma haberleriyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, eşi Burcu Kıratlı ile yaşadığı krizi detaylarıyla anlattı.

İlişkilerinin yeni döneminde her şeyin dengeli olduğunun altını çizen Akçıl, "Kriz konusu şöyle mesela ben bir yere gidiyorum ‘bir iki saat daha geç geleyim’ diyorum o ‘erken gel’ falan diyordu bu tarz tartışmalar oluyordu. Bir ilişkide kıskançlık olmadığı zaman korkacaksın fazlası da yoruyor" dedi.

"EVİ TERK ETTİM"

Hakkında çıkan iddiaları doğrulayan Akçıl, "Birbirimize biraz zaman verdik, aynı evde WhatsApp’tan konuşuyorduk sonra ben evi terk ettim. Birbirimizi özlediğimizi hissettik barıştık. 10 gün boyunca hiç görüşmedik" dedi.

"BEN EVLİLİK ADAMI DEĞİLDİM"

Burcu Kıratlı'nın kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden şarkıcı, "en evlilik adamı değildim ama şimdi anlıyorum ki evlilik adamı olabilirim. Hepsi bir arada yürüyor… Geçmiş ilişkilerime bakıldığı gibi bakılmasın bu ilişkime" dedi.