Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile boşandıktan sonra ilk kez açıklama yaptı

Sinan Akçıl, 2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu. Ünlü popçu, "Burcu Kıratlı ile evliliğini inatlaşma mı bitirdi?" sorusuna, "İnsan yaşadığı özel duyguların arkasından bence hiç bir zaman konuşmamalı" cevabını verdi.

"FERHAT GÖÇER'İN KIZI MESAJ ATTI"

Meslektaşı Ferhat Göçer'le yaşadığı polemik hakkında da konuşan Sinan Akçıl, "Benden sadece şarkının hikayesini anlatmak için izin aldı. 'Mahsuru yoksa şarkıyla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum' dedi. Ben nereden bileyim bu kadar magazin sevdalısı olduğunu. Bundan sonra şarkılarımı söylerse Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunacak. Herhangi bir özür dilemedi. Ömür Gedik de aramadı beni. Bunu söylemeyecektim aslında ama söyleyeyim Ferhat Göçer'in kızı Yağmur mesaj attı ve 'Babamı cezalandırdığın için teşekkür ederim' dedi. 'Kızım' şarkısını çok seviyormuş sanırım, bununla ilgili de bir üzüntüsü olmuş bana teşekkürlerini iletti" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Akçıl, o dönem hala eşi olan Burcu Kıratlı ile katıldıkları bir düğün töreninde, Ferhat Göçer'in sahnede eski sevgilisi Hadise ile ilgili konuşmaları üzerine kızmış ve meslektaşına 'densiz' demişti. Göçer ise "Sinan'dan bu konuşmayı yapmak için izin aldım. Medya maymunu" yanıtını vermişti. Sinan Akçıl bugün yaptığı açıklamada, "Benden sadece şarkının hikayesini anlatmak için izin aldı. "Mahsuru yoksa şarkıyla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum" dedi bana sadece. Ben nereden bileyim bu kadar magazin sevdalısı olduğunu."