Simge'den şaşırtan açıklama: Sevgiliyi pizza seçer gibi seçemiyorsun

Şarkıcı, “Aşkı her zaman bekliyorum, kalbim bomboş. Bu yoğunlukta umarım biriyle tanışacak şansı bulurum. Aşk için bir kriter olmamalı, kimi zaman hiç ummadığınız birini sevebiliyorsunuz. Pizza seçer gibi zeytini olsun, sosis olsun, mısır olsun gibi seçenekler belirleyemiyorsunuz. Ancak benim için karakteri çok önemli ve illa bir kriter söylemek gerekirse komik olsun, beni güldürmesi ve birlikte iyi vakit geçirmemiz önemli” dedi.