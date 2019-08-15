Simge konseri terk edince yuhalandı

Konserde sahnenin üst kısmına dekor olarak konulan örtü şiddetli rüzgardan dolayı yırtıldı. Bunun üzerine Simge sahneyi terk etti. Konseri yarıda kesen şarkıcı, izleyicilerin tepkisini çekti. Simge’nin yeniden sahneye çıkmasını bekleyen konuklar, konserin sona erdiğini öğrenince ‘yuh’ diye bağırarak oradan ayrıldı. Şarkıcın menajeri konuklara gereken açıklamanın yapıldığını, rüzgar yüzünden Simge'nin sahneden indiğini söyledi.