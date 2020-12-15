15 Aralık 2020 Salı 16:11 | Son Güncelleme:
Sıla'dan manidar paylaşım... Hazer Amani'ye gönderme mi yaptı?
MasterChef yarışması ile Türkiye'de adını duyuran Hazer Amani ile boşanma aşamasında olan Sıla yaptığı paylaşımla kafaları karıştrdı. Paylaşımında 'Uzun yağmurların ardından bugün güneş açtı' ifadelerini kullanan Sıla'nın Hazer Amani'ye gönderme yaptığı iddia edildi.
Ahmet Kural ile yaşadığı dava sürecinin ardından Hazer Amani'yle evlenen ve kısa bir süre sonra da evliliğini noktalana kararı alan Sıla, Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.
Doğal ve makyajsız bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan başarılı şarkıcı Sıla, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'Uzun yağmurların ardından bugün güneş açtı. Neşeli, umutlu, ilhamlı günler, haftalar diliyorum.'
Sıla'nın yaptığı 'Uzun yağmurların ardından bugün güneş açtı' paylaşımı boşanacağı eşi Hazer Amani'ye gönderme olarak yorumladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, 100 binden fazla beğeni aldı.