Sıla'dan manidar paylaşım... Hazer Amani'ye gönderme mi yaptı?

Ahmet Kural ile yaşadığı dava sürecinin ardından Hazer Amani'yle evlenen ve kısa bir süre sonra da evliliğini noktalana kararı alan Sıla, Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Doğal ve makyajsız bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan başarılı şarkıcı Sıla, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Uzun yağmurların ardından bugün güneş açtı. Neşeli, umutlu, ilhamlı günler, haftalar diliyorum.'

Sıla'nın yaptığı 'Uzun yağmurların ardından bugün güneş açtı' paylaşımı boşanacağı eşi Hazer Amani'ye gönderme olarak yorumladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, 100 binden fazla beğeni aldı.