Sıla yeni şarkılar için köy arayışında

Şarkılarıyla gönüllerde yer edinen Sıla, yeni şarkıların üretimi için harekete geçti. Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre Sıla, Datça’da zeytinlikler içerisinde bir köy evi almayı planlıyor. Eşi Hazer Amani de Sıla’nın istediği gibi bir ev bulabilmek için kolları sıvadı. Çift, ev için 2 milyon lirayı gözden çıkardı.

