20 Eylül 2020 Pazar 16:45 | Son Güncelleme:
Sıla yeni şarkılar için köy arayışında
Yeni şarkıların kayıt süreçleri için köy arayışında olan Sıla, eşiyle sakin ve zeytinlikler içerisinde bir yer araştırıyor.
Şarkılarıyla gönüllerde yer edinen Sıla, yeni şarkıların üretimi için harekete geçti. Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre Sıla, Datça’da zeytinlikler içerisinde bir köy evi almayı planlıyor. Eşi Hazer Amani de Sıla’nın istediği gibi bir ev bulabilmek için kolları sıvadı. Çift, ev için 2 milyon lirayı gözden çıkardı.