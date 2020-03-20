Sıla ve Yalın rekor kırdı

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye hashtagi ile kampanya başlatıldı ve zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı. Ünlüler de bu kampanyaya destek veren vatandaşlara moral vermek için Instagram üzerinden canlı yayın yaparak düet yaptı. Sıla ve Yalın'ın canlı yayındaki düeti hayranlarının büyük beğenisini topladı 177 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

"UMARIM AZ DA OLSA MUTLU OLMUŞSUNUZDUR"

Instagram hesabından Sıla ile düet yaptığı anlardan bir fotoğraf paylaşan Yalın, "Mutluluk da bulaşıcıdır! Umarım az da olsa mutlu olmuşsunuzdur. Dünle ilgili en büyük teşekkür en büyük alkış da sana cancağızım" dedi.