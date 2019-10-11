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  3. Sıla özür dileyerek konserlerini iptal ettiğini duyurdu!

Sıla özür dileyerek konserlerini iptal ettiğini duyurdu!

Sıla özür dileyerek konserlerini iptal ettiğini duyurdu!

Şarkıcı Sıla, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla sosyal medya hesabından konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Sıla, cuma ve cumartesi olan konserlerini iptal ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü, huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyorum, ediyoruz olanları. Bilirsiniz; ben sanatın iyileştiricİ gücüne, koruyuculuğuna inanırım ancak vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebekler, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca Coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum. Seyircilerimin affına ve anlayışına sığınıyorum. Barış ve huzur dolu günlerin yakında olması dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla.

Sıla GENÇOĞLU"

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