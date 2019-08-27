Sıla, mahkemelik olduğu Davut Güloğlu ile komşu oldu

Sapanca'da yazlık bir siteden daha önce ev alan Davut Güloğlu, 2016'da Sıla ile kavga etmiş ve Güloğlu'na 2 buçuk yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Birbirleri hakkında demedikleri kalmayan ve mahkemelik olan Sıla ve Davut Güloğlu, şimdi de komşu oldu.

SELAMLAŞMIYORLAR

Yaşananlara rağmen Sıla, Sapanca'da evi bulunan Güloğlu'nun yan evini satın aldı ve ikili komşu oldu. Takvim'in haberine göre Sıla, sitede kanlı bıçaklı olduğu Güloğlu ile karşılaşsa da selam vermiyor ve diyaloga girmiyor.